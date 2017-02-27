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سياسة|سريلانكا

شاهد: مسلحون يقتلون 7 في إطلاق نار على حافلة تقل سجناء

27/2/2017

فتح مسلحون النار على حافلة تابعة لسجن قرب كولومبو عاصمة سريلانكا (الاثنين) ما أسفر عن مقتل خمسة مساجين واثنين من الحراس.

وكانت الحافلة في طريقها إلى المحكمة فيما يعتقد أنه صراع بين عصابات.

وقال ثوشارا أبولدينيا المتحدث باسم إدارة السجون إن عصابة مسلحة اعترضت الحافلة التي تقل السجناء في كالوتارا التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي العاصمة وكان من بينهم شخصية هامة في عالم الجريمة.

وأضاف: "خمسة سجناء واثنان من حرس السجن قتلوا. ونقل تسعة حراس آخرين للمستشفى".

وقال بريانثا جاياكودي المتحدث باسم الشرطة إن التحقيقات كشفت بالفعل أن الهجوم جاء بسبب صراع طويل بين عصابتين.

وقتل مشتبه بهم من قبل على يد مسلحين في سريلانكا لدى نقلهم للمحكمة للاستجواب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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