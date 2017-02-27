بالصور : أسر تأكل العشب للبقاء على قيد الحياة

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 32 ألف لاجئ عبروا الحدود من جنوب السودان إلى السودان منذ مطلع العام.

وذكرت التقارير أن الكثير من هذه الأسر تضطر لأكل العشب للبقاء على قيد الحياة وأنهم يأكلون مرة واحدة في اليوم لا أكثر."

المجاعة في جنوب السودان

وتوقعت المفوضية الأممية وصول عشرات آلاف الفارين من المجاعة ، وقالت إن توقعاتها الأولية أشارت إلى إمكانية وصول ما يقارب 60 ألف جنوب سوداني إلى السودان خلال العام الحالي، إلا أن "أعداد الواصلين الجدد تجاوزت بكثير" تلك التوقعات.

المجاعة في جنوب السودان-1

وحذرت المفوضية "من تدهور الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة" في جنوب السودان مع إعلان حالة المجاعة في أجزاء من ولاية الوحدة الواقعة شمال البلد الذي استقل عام 2011.

ونقلت المفوضية عن لاجئين قولهم إنهم اضطروا إلى السير من خمسة إلى سبعة أيام من أجل الوصول إلى ولايات حدودية في السودان مثل النيل الأبيض، مضيفة أن النساء والأطفال يشكلون 90 % من الوافدين الجدد.

المجاعة في جنوب السودان-2

وأشارت إلى أن "كثيرين يصلون منهكين وبصحة سيئة، وعادة بمستويات حرجة من سوء التغذية، وأبدت قلقها من انخفاض حجم التمويل لسد حاجاتهم، مشيرة إلى أنها طلبت مع شركائها 166,65 مليون دولار لم يتم تأمين سوى نحو خمسة بالمائة منها.

وأعلنت حكومة جنوب السودان الاثنين حالة المجاعة في مناطق عدة محذرة من أن مائة ألف شخص يعانون المجاعة التي تهدد مليونا آخر.

كما أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن مناطق بجنوب السودان تعاني المجاعة وهي أول مرة يواجه فيها العالم مثل هذه الكارثة منذ ست سنوات، ولن يتوفر لنحو ملايين و500 ألف شخص أي قرابة نصف تعداد سكان جنوب السودان مصدر غذاء يعتمد عليه بحلول يوليو/ تموز.

المجاعة في جنوب السودان-3

من ناحيته أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس أنه "يدرس إمكان" زيارة جنوب السودان ذي الأغلبية المسيحية مع نظيره الأنجليكاني جاستن ولبي، وسارع للتوضيح بأن الزيارة إذا تمت فستكون " ليوم واحد فقط لأن الوضع صعب هناك".