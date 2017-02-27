"النهضة" و"النداء" يؤكدان حق "الشاهد" في اختيار فريقه الحكومي

أكدت حركة النهضة (69 نائبا / 217) وحركة نداء تونس ( 66 نائبا) على حق رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في اختيار فريقه الحكومي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن حركة النهضة، وقعه رئيسها راشد الغنوشي وعن نداء تونس حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي للحزب عقب اجتماع مشترك بين الحزبين في مقر حركة النهضة وذلك بعد الجدل الذي دار إثر تغيير وزاري جزئي أجراه الشاهد السبت..

وأكد الحزبان ، الشريكان في الحكم، وفق البيان، على حق رئيس الحكومة في اختيار فريقه في إطار التشاور والتنسيق مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بما يدعم سياسة التوافق.

واتفاق قرطاج هي وثيقة طرحها الرئيس التونسي في الصيف الماضي وأمضتها 9 أحزاب و3 منظمات تونسية هامة هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتم على أساسها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عبر عن رفضه للتعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقال في بيان صدر في وقت سابق السبت ، إنه لم يتمّ التشاور معه ( الاتحاد) في الأمر ولا إبلاغه به، ممّا يعني رغبة صريحة من الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج وتنصّلا فعليّا من التزاماته تمهيدا للإجهاز عليه بحسب البيان.

من جهته، دعا بيان النهضة والنداء المشترك رئيس الحكومة إلى الاجتماع بالأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمكوّنة لحكومة الوحدة الوطنية لتقييم أداء الحكومة وتدقيق أجندة العمل الحكومي وأولوياته في هذه المرحلة الدقيقة.

وأجرى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يوم أمس تعديلا وزاريا تم بموجبه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية خلفاً لعبد الجليل بن سالم، فيما عين خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا لعبيد البريكي ( المحسوب على الاتحاد العام التونسي للشغل).

كما تمّ تعيين عبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة (موظف حكومي بدرجة وزير ولكن دون حقيبة) خلفا لفيصل الحفيان الذي عينه الشاهد مستشارا له.