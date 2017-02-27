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سياسة

إصابة ثلاثة فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

27/2/2017

شنت طائرات إسرائيلية سلسلة من الغارات على غزة الاثنين ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات استهدفت مواقع تدريب ونقاط رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس ) في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعيْن تابعيْن لفصائل فلسطينية في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة. وأوضح الشهود أن القصف تسبب بأضرار بالغة في المباني المحيطة بالموقعين.

كما استهدفت الغارات موقعا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتزامنت مع إطلاق قذائف للدبابات الإسرائيلية على طول الحدود مع القطاع.

من جهته، قالت قوات الاحتلال إن غاراتها استهدفت مواقع لحركة حماس، وذلك ردا على ما زعم أنه إطلاق قذيفة صاروخية على أرض خلاء بالنقب الغربي جنوب إسرائيل، من دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق القذيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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