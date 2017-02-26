وزير إسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس في غزة

قالت مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزير بلا وزارة أيوب قرا ،أن الجيش الإسرائيلي سيحوز قريبا روبوتات تستطيع اغتيال زعماء حماس.

ونقلت مراسلة الصحيفة إيلانة كوريال عن قرا المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قوله إن الجيش الإسرائيلي سيحوز قريبا روبوتات صناعية تستطيع اغتيال زعماء حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف أنه لن يكون بالإمكان استهداف هذه الأجهزة المصنعة من تقنيات خاصة، وستتمكن خلال سنوات قليلة من تحديد أهدافها والدخول إلى الأنفاق وملاحقة المطلوبين، ولن تعود هذه الروبوتات دون قتلهم، ومن شأنها أن تخفف من المخاطر المحدقة بالجنود الإسرائيليين خلال المواجهات، لأنه بعدما حصل في حروب غزة ولبنان فلا يريد أحد إدخال الجنود لتلك المناطق.

وزعم أن العالم فيه الكثير من المفاجآت التكنولوجية، حيث تتمكن هذه الروبوتات من تشخيص قيادات حماس واغتيالهم عن بعد، وربما يتم تصنيع هذه الروبوتات خلال عام أو اثنين أو ثلاثة.

وقالت مراسلة موقع ويللا الإخباري يانير يغنا إن كلام قرا يعني كشفا جديدا لاستعداد الجيش الإسرائيلي للمعركة القادمة في غزة.

ونقلت القناة العاشرة عن تسيبي ليفني، عضوة الكنيست ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، قولها إن إسرائيل مطالَبة بانتهاج سياسة شاملة تجاه القطاع، لأن تهديد الأنفاق جزء من المشكلة الكاملة، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها تفتقر إلى وجود استراتيجية واضحة تجاه الفلسطينيين.

ونقل المراسل العسكري للقناة الإسرائيلية العاشرة أور هيلر عن مصدر مسؤول اطلع على تقرير مراقب الدولة بشأن إخفاقات حرب غزة الأخيرة "الجرف الصامد" 2014 والذي سيصدر بعد يومين أن نتنياهو أخفى عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تقديرات رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) ووزير الدفاع قبل اندلاع الحرب بأن الهجمات الجوية ضد أنفاق حماس ستعمل على وقف تهديدها بصورة جزئية.

وأوضح المصدر أن رئيس الشاباك السابق يورام كوهين قال في عدة مناسبات عامي 2013 و2014 إن عمليات القصف الجوي الموجهة ضد أنفاق حماس في غزة وعلى حدودها مع إسرائيل لن تؤدي المهمة كاملة، وهو ما لقي موافقة من قبل وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون.

وأوضح المصدر أن يعلون كان مستعدا لإعلان وقف حرب غزة دون التوصل إلى حل نهائي لموضوع الأنفاق، لكنه اضطر للاستمرار فيها تحت ضغوط المجلس الوزاري المصغر، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت الجيش لمواجهة أنفاق حماس دون توفر خطة عملية لديه.

وزعم هيلر أنه بالتزامن مع قرب صدور تقرير مراقب الدولة فمن الواضح أن حماس أوشكت على الانتهاء من ترميم قدراتها العسكرية التي تضررت خلال الحرب الماضية، ولا سيما الأنفاق، بحيث وصلت لمرحلة تشبه ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.