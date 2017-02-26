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سياسة|إسرائيل

نتنياهو يبحث في أستراليا إمكانية إدخال قوات دولية لقطاع غزة

نتنياهو يبحث في أستراليا إمكانية إدخال قوات دولية لقطاع غزة
نتنياهو يبحث في أستراليا إمكانية إدخال قوات دولية لقطاع غزة
26/2/2017

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع مع وزيرة الخارجية الأسترالية، إمكانية إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، الأحد، إن نتنياهو أثار إمكانية إدخال قوات دولية، إلى غزة للحفاظ على "الأمن ومواجهة الإرهاب" وذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب.

وفي ذات الموضوع، قالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن نتنياهو أعرب خلال الاجتماع مع بيشوب عن امتعاض بلاده، من قضية "القوات الأجنبية"، التي قال إنها "لم تكن تجربة جيدة"، لكنه أشار في ذات الوقت، إلى إمكانية تنفيذها في قطاع غزة، ومعارضته لتطبيق الفكرة " نشر قوات أجنبية " في الضفة الغربية.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو أكد خلال اللقاء على ضرورة استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية.

وفي سياق آخر، أشارت الإذاعة إلى أن نتنياهو بحث الملف الإيراني، مع المسؤولين الأستراليين، وقالت إن نتنياهو كشف لبيشوب، أن إيران نقلت إلى حزب الله العام المنصرم مبلغ مليار دولار.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال لقاءاته في سيدني بتغيير الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران، وحث الحكومة الأسترالية على تشديد الإجراءات ضد النظام الإيراني.

واختتم نتنياهو، زيارته الأولى لأستراليا، والتي استمرت بضعة أيام.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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