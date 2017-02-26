مصر تنتقد استمرار تعليق بريطانيا للرحلات الجوية

انتقدت مصر رفض بريطانيا استئناف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، والمتوقفة منذ أكثر من عام.

وقال بيان للخارجية المصرية السبت إن "استمرار توقف الطيران البريطاني عن المقاصد السياحية المصرية رغم ما تم إحرازه من تقدم نوعي في تأمين المطارات يعد أمرا غير مفهوم أو مبرر، ومن شأنه أن يضر بعصب الاقتصاد ومصدر الدخل الرئيسي للملايين من المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا كليا علي عوائد قطاع السياحة، ولا يتسق مع الوعود البريطانية المتكررة بدعم مصر".

كانت بريطانيا علقت الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بعد أن أسقط تنظيم الدولة طائرة ركاب روسية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.

وجاء بيان الخارجية المصرية عقب محادثات وزير الخارجية البريطاني الزائر بوريس جونسون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري في القاهرة.

وفرضت بريطانيا وألمانيا حظرا على الرحلات الجوية لبعض الأماكن في مصر عقب إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224. وعلقت روسيا كل الرحلات الجوية إلى مصر ولم تستأنفها إلى الآن.

وقال بيان بريطاني إن جونسون أشاد بالصداقة الممتدة مع مصر، وقال إن البلدين يربطهما تحالف قوي في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكنه لم يذكر موعدا لاستئناف الرحلات الجوية.

وخلال زيارة جونسون قالت السفارة البريطانية إن لندن والقاهرة استكملتا اتفاقا لضمان قرض بقيمة 150 مليون دولار لدعم مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.