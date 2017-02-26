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سياسة|مصر

مرسي: أرفض محاكمتي وما زلت رئيسا للجمهورية

26/2/2017

قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في أولى جلسات اعادة محاكمته في القضية المعروفة باقتحام السجون إنه ما زال رئيسا للجمهورية.

وأضاف مرسي أنه يحترم هيئة المحكمة؛ لكنه يرفض محاكمته لأن المحكمة غير مختصة بذلك.

ويحاكم مرسي، بالإضافة إلى 26 شخصا أخرين في القضية أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقال ممثل النيابة العامة المصرية في بداية الجلسة إن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة عن طريق (حركة المقاومة الإسلامية) حماس،  وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني بتلقي المساعدات في تنفيذ مخطط إسقاط الدولة المصرية.

وأضافت النيابة أن المتهمين تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني بهدف زعزعة أمن البلاد، وإمدادهم ببطاقات هوية مزورة وأسلحة وذخائر ودراجات نارية استخدموها في جرائم القتل العمد وإضرام النيران وتخريب منشآت تابعة للشرطة.

وألغت محكمة النقض حكما سابقا في القضية، وقضت بقبول الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي والمتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية وإعادة محاكمتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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