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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد : سائق مخمور يصيب 28 شخصا في نيو أورليانز

26/2/2017

دهس سائق مخمور حشدا في مهرجان ماردي غرا بمدينة نيو أورليانز الأمريكية ما أدى إلى إصابة 28 شخصا.

وقالت شرطة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية إن الشاحنة كانت تسير في شارع جانبي مفتوح أمام حركة المرور السبت وصدمت ثلاث سيارات قبل أن تنحرف باتجاه مشاهدي المهرجان.

ونقل تلفزيون "فوكس " عن شهود قولهم إن الشرطة ألقت القبض على سائق الشاحنة على الفور، وكان يبدو  عليه أنه تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وقال قائد الشرطة مايكل هاريسون في مؤتمر صحفي إن 28 شخصا أصيبوا نقل منهم 21 بينهم ضابط شرطة إلى المستشفى.

وأضاف هاريسون أن الشرطة تعتقد أن السائق كان مخمورا ويجري استجوابه في مقر الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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