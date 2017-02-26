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سياسة|السعودية

شاهد: استقبال حافل للعاهل السعودي في ماليزيا

26/2/2017

استقبلت ماليزيا الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية استقبالا حافلا في بداية جولة آسيوية تستغرق شهرا.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي لماليزيا منذ أكثر من عشر سنوات.

واستقبل رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الملك سلمان قبل أن ينطلق في موكب لحضور مراسم استقبال رسمية في مقر البرلمان الماليزي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المدفعية أطلقت 21 طلقة في مقر البرلمان تحية للملك سلمان.

وقال بيان من الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان سيقوم بجولة تشمل إندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين والمالديف والأردن "يلتقي خلالها قادة تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."

وتوقع شركة بتروناس الماليزية للنفط وشركة أرامكو السعودية اتفاقا الثلاثاء للتعاون في مشروع ماليزي في مجال التكرير والبتروكيماويات فيما يمثل دعما للاقتصاد الماليزي الذي يعاني من ضعف أسعار النفط العالمية.

وكانت الزيارة الملكية السابقة من السعودية لماليزيا عام 2006 عندما وصل العاهل الراحل عبد الله على رأس وفد كبير.

وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في بيان الجمعة "من المتوقع أن يخلق الاستثمار السعودي في ماليزيا آلاف فرص العمل ونحن فخورون باختيار شركات ماليزية لتنفيذ مشروعات في بعض من أهم المواقع في السعودية".

وبعد زيارة ماليزيا من المتوقع أن يسافر الملك سلمان إلى جاكرتا وبالي في إندونيسيا، ثم يزور الملك سلمان اليابان في الفترة من 12 إلى 14 مارس، حسبما قال مسؤولون في البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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