زعيم طالبان يحث الأفغان على زراعة الأشجار

حث زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله أخونزاده الأفغان على زراعة الكثير من الأشجار لتجميل الأرض ولنفع مخلوقات الله.

وفي رسالة نادرة باسم زعيم الحركة، قال أخونزاده إن "غرس الأشجار والزراعة أعمال لها فوائد دنيوية وثواب عظيم في الآخرة".

ونشرت وسائل إعلام تتبع طالبان رسميا "رسالة خاصة" باسم أخونزاده في خطوة غير معتادة من الحركة.

وكانت حركة طالبان تصدر في الآونة الأخيرة بيانات غير موقعة بشأن عدد من القضايا مثل سقوط ضحايا من المدنيين والعمليات العسكرية المقبلة وذكرى انسحاب القوات السوفيتية في الثمانينيات.

وتولى أخونزاده قيادة طالبان في مايو/أيار 2016 بعد مقتل الزعيم السابق أختر منصور في ضربة أمريكية بطائرة بدون طيار في باكستان.