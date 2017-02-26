رجل أعمال مصري: السيسي مدلّع الشعب

قال رجل أعمال مصري بارز إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "مدلع الشعب"، داعيا السيسي إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة وصرامة.

وقال رجل الأعمال حسين صبور، وهو مالك لعدد من شركات العقارات الكبرى في مصر، في حوار مع صحيفة "اليوم السابع"، إنه يشعر بأزمة ارتفاع الأسعار والغلاء التي يعاني منها المواطنون.

لكنه قال إن "الحل إن الرئيس يشد على الشعب شوية، لأننا شعب بيتدلع، والرئيس مدلعنا أكتر".

وأثارت تصريحات صبور انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقدها رجل الأعمال والملياردير البارز نجيب ساويرس.

ووصف ساويرس في تغريدة على تويتر تصريحات صبور بأنها "نفاق وتزلف رخيص".