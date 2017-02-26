ترمب يقرر مقاطعة العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت أنه لن يحضر العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض.

وغرد ترمب على تويتر "لن أحضر عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض هذا العام.. أرجو أن تتمنوا للجميع العافية وأن تكون سهرة عظيمة".

ويعتبر العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض حدثا رفيع المستوى ويجذب المشاهير والساسة والصحفيين.

وشهدت علاقة ترمب بالصحافة حالة من التوتر أثناء حملته الانتخابية، وأيضا منذ دخوله البيت الأبيض، ويصف ترمب الصحفيين بأنهم "عدو الشعب"، وفي كثير من الأحيان ينتقد المؤسسات الإعلامية والمراسلين عندما لا تروق له التغطية الصحفية.

وقالت الرابطة إنها ستقيم حفلها السنوي والذي يقام في واشنطن ويجتذب نجوم السينما والساسة ورجال الأعمال ليستمعوا لخطاب تشوبه روح الدعابة من الرئيس، في 29 أبريل / نيسان رغم غياب ترمب.

وقال جيف ماسون مراسل "رويترز " في البيت الأبيض الذي يترأس الرابطة هذا العام إن العشاء "سيظل احتفالا بالتعديل الأول والدور المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام المستقلة في جمهورية سليمة".

وكان رونالد ريغان هو آخر رئيس لم يشارك في حفل العشاء بعدما تعرض لمحاولة اغتيال عام 1981.

واستبعد البيت الأبيض يوم الجمعة عددا من المنظمات الإعلامية الأمريكية الرئيسية من حضور إفادة صحفية عقدها المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة.

ولم يسمح لمراسلي سي.إن.إن ونيويورك تايمز وبوليتيكو ولوس أنجلوس تايمز وبازفيد من حضور الإفادة في مكتب المتحدث شون سبايسر، وهو قرار أثار احتجاجات قوية وتضامنا من المؤسسات الإعلامية الأخرى.