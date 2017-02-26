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سياسة|كوريا الشمالية

السم قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في 20 دقيقة

كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية
26/2/2017

كشف وزير الصحة الماليزي سوبرامانيام ساثاسيفام، أن جرعة سم أُعطيت للأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، قتلته في غضون 20 دقيقة.

وأضاف، في تصريح صحفي، الأحد، أنه "من المحتمل أن تكون هذه الجرعة العالية من مادة (VX) قد أثرت على القلب والرئتين وباقي أجهزة الجسم الحيوية".

وتوقع الوزير الماليزي أن تكون الجرعة المستخدمة في قتل "كيم غونغ نام" هي "أكثر من 10 مليغرامات من المادة المذكورة".

وأمس السبت، قالت الشرطة الماليزية، في بيان، إن "فريق الفحص سيضم خبراء من الطب الشرعي، وقسم الإطفاء، ومجلس ترخيص الطاقة الذرية، على أن يبدأ الفحص اليوم الأحد".

وفي 13 من فبراير/ شباط الجاري، قُتل "كيم غونغ نام" في إحدى صالات مطار كوالالمبور الرئيسي بغاز الأعصاب (VX) الذي تصنفه الأمم المتحدة سلاح دمار شامل.

وكان الضحية ينتظر في صالة المغادرة عندما هاجمته امرأتان قامتا برش السائل على وجهه، وتوفي كيم وهو في طريقه إلى المستشفى.

المصدر : الأناضول
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