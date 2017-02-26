البث الحي
سياسة

الحزب الديمقراطي يختار لاتينيا لرئاسته ومسلما لمنصب نائب الرئيس

وزير العمل السابق توم بيريز بعد الفوز برئاسة الحزب الديمقراطي
وزير العمل السابق توم بيريز بعد الفوز برئاسة الحزب الديمقراطي
25/2/2017

انتخب الحزب الديمقراطي الأمريكي وزير العمل السابق توم بيريز رئيسا له (السبت).

وتنتظر بيريز مهمة شاقة لإعادة بناء الحزب حيث أنه سيتزعم المعارضة ضد الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وفاز بيريز على أقرب منافسيه كيث إليسون عضو مجلس النواب عن مينيسوتا وهو أول مسلم ينتخب في الكونجرس الأمريكي وكان مدعوما من الزعيم الليبرالي السناتور بيرني ساندرز بواقع 235 صوتا مقابل 200 صوت.

وينحدر بيريز من أسرة من المهاجرين من جمهورية الدومنيكان.

واختار أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية للحزب الديمقراطي بيريز في ثاني جولة تصويت بانتخابات كانت ضمن الأكثر إقبالا وتنافسا على قيادة الحزب منذ عقود.

واستحدث الحزب منصب نائب الرئيس الذي اختير له النائب المسلم كيث إليسون.

وسيواجه بيريز تحديات في محاولته توحيد وإعادة ترميم حزب ما زال يترنح من وقع هزيمة هيلاري كلينتون مرشحته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بيريز-وهو أحد المفضلين لدى مسؤولي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما-لأعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية "نعاني من أزمة ثقة".

وتعهد بقيادة المعركة ضد ترمب وتغيير ثقافة اللجنة ليجعل عملها أكثر اتصالا بالقواعد الحزبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)