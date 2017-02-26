الحزب الديمقراطي يختار لاتينيا لرئاسته ومسلما لمنصب نائب الرئيس

انتخب الحزب الديمقراطي الأمريكي وزير العمل السابق توم بيريز رئيسا له (السبت).

وتنتظر بيريز مهمة شاقة لإعادة بناء الحزب حيث أنه سيتزعم المعارضة ضد الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وفاز بيريز على أقرب منافسيه كيث إليسون عضو مجلس النواب عن مينيسوتا وهو أول مسلم ينتخب في الكونجرس الأمريكي وكان مدعوما من الزعيم الليبرالي السناتور بيرني ساندرز بواقع 235 صوتا مقابل 200 صوت.

وينحدر بيريز من أسرة من المهاجرين من جمهورية الدومنيكان.

واختار أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية للحزب الديمقراطي بيريز في ثاني جولة تصويت بانتخابات كانت ضمن الأكثر إقبالا وتنافسا على قيادة الحزب منذ عقود.

واستحدث الحزب منصب نائب الرئيس الذي اختير له النائب المسلم كيث إليسون.

وسيواجه بيريز تحديات في محاولته توحيد وإعادة ترميم حزب ما زال يترنح من وقع هزيمة هيلاري كلينتون مرشحته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بيريز-وهو أحد المفضلين لدى مسؤولي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما-لأعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية "نعاني من أزمة ثقة".

وتعهد بقيادة المعركة ضد ترمب وتغيير ثقافة اللجنة ليجعل عملها أكثر اتصالا بالقواعد الحزبية.