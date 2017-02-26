ارتفاع عدد الأسر المسيحية النازحة عن سيناء إلى 118

ارتفعت أعداد الأسر المسيحية النازحة عن محافظة شمال سيناء، (شمال شرقي مصر) إلى 118 أسرة، حسب وزير مصري.

وعلى مدار الساعات الماضية، تواصل نزوح أسر مسيحية، عقب مقتل 6 مسيحيين برصاص مسلحين مجهولين في 5 حوادث، خلال الأسابيع الأخيرة، وكان آخرها الخميس الماضي.

وتزامنت تلك الهجمات مع بث تسجيل مصور منسوب لتنظيم الدولة، الأحد الماضي، تضمن تهديداً باستهداف المسيحيين داخل مصر.

وقال وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية المصري عمر مروان، إن "آخر تقرير وصل من غرفة العمليات (مشكلة من رئاسة الوزراء أمس) عن نزوح أسر مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)، بلغت 118 أسرة، تم تسكينها جميعاً في 4 محافظات، منها 96 أسرة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) و8 أسر في محافظة القليوبية (دلتا النيل/شمالا) و12 أسرة في محافظة أسيوط (جنوبا)، وأسرتان في محافظة القاهرة".

وأضاف مروان، خلال كلمة أمام مجلس النواب (البرلمان) اليوم، أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، تواصل في وقت سابق اليوم، مع عدد من الوزراء والمسؤولين وتواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووجه بتشكيل غرفة عمليات بمجلس الوزراء لُمتابعة الموقف وإصدار المعلومات الدقيقة بشأنه.

وأشار إلى أنه سيتم منح كل أسرة نازحة مبلغ ألف جنيه (نحو 60 دولاراً أمريكياً تقريباً) إعانة عاجلة، مع توفير وجبات غذائية لهم، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتحمل مصروفات التحاق الطُلاب بالمدارس والقيمة الإيجارية لمحل الإقامة الجديد.

وفي وقت متأخر، مساء أمس السبت، قالت الكنيسة المصرية، إن عدد الأسر المسيحية النازحة من شمال سيناء، وصل إلى 80 أسرة، فيما قال محافظ الإسماعيلية إن إجمال عدد النازحين، بلغ 332 مواطناً.

وقالت الرئاسة المصرية، في أول تعليق لها، أمس السبت، إن اجتماعا رسميًا (لم يحدد زمنه) عقد لمناقشة "آخر التطورات الخاصة باستهداف المواطنين الأبرياء في منطقة شمال سيناء من قبل التنظيمات الإرهابية".

وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، أن "عددا (لم يحدد) من أسر المواطنين الأقباط توجهت إلى محافظة الإسماعيلية حيث تم استقبالهم وتسكينهم".