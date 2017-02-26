أحمدي نجاد يثني على ترمب ويتمنى له التوفيق

كتب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد خطابا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثنى فيه عليه وتمنى له التوفيق في رئاسته.

ونقل موقع "دولت بهار" الإيراني الإخباري على الإنترنت عن رسالة نجاد التي كتبها باللغة الفارسية قوله إن ترمب لديه "فرصة تاريخية مع الإصلاحات الجديدة ليكون رائدا لتطورات جديدة وعظيمة ومن ثم يسطر تاريخا".

وجاء في رسالة أحمدي نجاد أن مثل هذه الخطوات التي يتخذها ترمب يمكن أن تنهي 38 عاما من التوترات بين البلدين.

ولم يتضح ما إذا كان أحمدي نجاد (60 عاما) قد كتب الخطاب كرسالة رسمية للحكومة الأمريكية أم أنه فقط مبادرة شخصية منه.

وكان ترمب قد انتقد مرارا الاتفاق النووي بين إيران وبين قوى العالم بما فيها الولايات المتحدة.

وأعلن أحمدي نجاد رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي نصحه بعدم الترشح.

وانتقد بعد المعلقين الإيرانيين الرسالة الموجهة إلى ترمب ووصفوها بأنها محاولة من أحمدي نجاد للظهور بعدما بقي نحو أربعة أعوام بعيدا عن الأضواء السياسية.