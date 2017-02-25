23 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي

يوافق السبت الذكرى الثالثة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا.

ففي الخامس والعشرين من فبراير/شباط عام 1994، فجر يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان، فتح اليهودي المتطرف باروخ غولدشتاين النار على المصلين، قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.

وبعد تنفيذ المذبحة قام جنود الاحتلال في الحرم بإغلاق أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم للوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى.

وفي وقت لاحق، استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وأثناء تشييع جنازات الشهداء ما رفع مجموعهم إلى 50 شهيدا، 29 منهم استشهدوا داخل المسجد.

وفي اليوم نفسه، تصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها وكافة المدن الفلسطينية، وقد بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة المصادمات مع جنود الاحتلال إلى 60 شهيداً.

وأغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر كاملة بدعوى التحقيق في الجريمة.

وتشكّلت من طرف واحد لجنة عرفت باسم "شمغار"، للتحقيق في المجزرة وأسبابها.

وخرجت اللجنة في حينه بتوصيات عدة، منها تقسيم الحرم الإبراهيمي إلى قسمين بين المسلمين واليهود، لتفرض بهذا واقعا احتلاليا صعبا على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على الحرم، وأعطت اليهود الحق في السيادة على الجزء الأكبر منه- حوالي 60 % – بهدف تهويده والاستيلاء عليه، وتكرر منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي مرات عديدة.

ويضم القسم المغتصب من الحرم، مقامات وقبور أنبياء، منها قبر النبي يعقوب وزوجته، وقبر النبي إبراهيم وزوجته سارة، وقبر النبي يوسف، إضافة إلى صحن الحرم وهي المنطقة المكشوفة فيه.

كما وضعت سلطات الاحتلال بعدها كاميرات وبوابات إلكترونية على كافة المداخل، وأغلقت معظم الطرق المؤدية إليه في وجه المسلمين، باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات أمنية مشددة. وأغلقت شوارع وأسواق وفصلت المدينة والبلدة القديمة عن محيطها.

وعزز جنود الاحتلال الإجراءات الأمنية على مدخل الحرم، حيث توجد بوابة إلكترونية، وما يسمى ببوابة القفص، ونقاط المراقبة على باب الأشراف، كل هذا في مساحة لا تزيد عن 200 متر مربع، إضافة إلى وضع 26 كاميرا داخل الحرم، وإضاءات كاشفة ومجسات صوت وصورة، وإغلاق جميع الطرق، باستثناء طريق واحد تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأوصت لجنة ‘شمغار’ الإسرائيلية، بفتح الحرم كاملا 10 أيام للمسلمين في السنة فقط، وكذلك فتحه كاملا أمام اليهود 10 أيام.