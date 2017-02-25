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سياسة

منع ليبيا والسودان من التصويت في الأمم المتحدة

مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة
مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة
25/2/2017

فقدت 6 دول بينها ليبيا والسودان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم سداد المستحقات السنوية الإلزامية.

والدول الأخرى هي فنزويلا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو والرأس الأخضر.

ويجب على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة دفع مبلغ معين من حصتها السنوية في المنظمة الدولية لكي تحتفظ بحق التصويت.

وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على تقييمات مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة والديون الخارجية وحصة الفرد من الدخل القومي.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع "مبلغ يساوي أو يتجاوز المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين" ما لم تظهر الدولة أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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