ماليزيا تهدد باعتقال دبلوماسي كوري شمالي

قالت ماليزيا إنها ستصدر أمر اعتقال بحق دبلوماسي كوري شمالي مطلوب استجوابه في قضية مقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي.

وقال عبد السماح مات قائد شرطة ولاية سيلانغور السبت إن الشرطة ستتيح وقتا "معقولا" أمام الدبلوماسي كي يتقدم بنفسه للاستجواب قبل أن تتخذ إجراءات أخرى.

وكانت ماليزيا قالت يوم الأربعاء إن هيون كوانغ سونغ (44 عاما) السكرتير الثاني في السفارة الكورية الشمالية في كوالالمبور مطلوب لسؤاله بشأن مقتل كيم جونغ نام.

وقال عبد السماح إنه إذا لم يتعاون الشخص المعني مع الشرطة فإنها ستوجه له بموجب القانون الماليزي إشعارا "يجبره" على المثول أمام فريق التحقيق.

وتابع قائلا للصحفيين "وإذا لم يمتثل سنتخذ الخطوة المقبلة بإصدار أمر اعتقال من المحكمة."

وهناك ثمانية كوريين شماليين مطلوبين لصلتهم بالقضية بينهم الدبلوماسي. واعتقلت الشرطة الماليزية واحدا ويعتقد أن أربعة فروا إلى كوريا الشمالية في حين ما زال اثنان آخران في ماليزيا.

وقالت الشرطة الماليزية يوم الجمعة إن كيم جونغ نام قُتل في 13 فبراير / شباط في مطار كوالالمبور الدولي بغاز الأعصاب "في إكس" وهو مادة كيماوية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل.

وتم اعتقال امرأتين أيضا إحداهما إندونيسية والأخرى فيتنامية. وقالت الشرطة يوم الجمعة إن واحدة منهما كانت تعاني من آثار غاز الأعصاب "في إكس" وكانت تتقيأ.

وأكد عبد السماح أيضا أن السلطات داهمت شقة في ضاحية راقية في كوالالمبور يوم الأربعاء فيما يتعلق بالجريمة مضيفا أن المحققين ما زالوا يبحثون عن أي آثار لمواد كيماوية في الشقة.