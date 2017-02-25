شاهد: مقتل ثلاثة جنود وامرأة في هجوم لمسلحين

قُتل ثلاثة جنود هنود وامرأة عندما نصب مسلحون كمينا لدورية في جنوب كشمير.

ويأتي ذلك في إطار تصاعد العنف الذي يشهده الإقليم الشمالي المضطرب مع انقضاء فصل الشتاء.

ووفقا للشرطة وشهود فقد كانت فرقة من الشرطة والجيش عائدة من قرية في منطقة شوبيان بجنوب كشمير عندما تعرضت لهجوم.

وأصيب أربعة جنود في الاشتباك الذي استغرق ساعة.

وقال ابن القتيلة: استيقظنا بعد سماع إطلاق نار على الطريق، وأضاف "كانت أمنا نائمة في الطابق العلوي. توقف إطلاق النار بعد ساعة وعندما صعدنا وجدنا أمنا جثة هامدة".

وأظهرت لقطات تلفزيونية الأقارب المكلومين وشاحنة حمراء تهشمت نوافذها وبركا من الدماء على الأرض وآثار الرصاص على جدران المباني.

وبدأت عملية بحث عن المهاجمين في أحدث تصعيد للعنف منذ هجوم وقع في 12 من فبراير/شباط وأسفر عن مقتل ثمانية جنود وثمانية مسلحين وثلاثة مدنيين في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.