شاهد: طيران النظام السوري يصعد هجماته على دوما وسقوط العديد من القتلى المدنيين

صعّدت قوات النظام السوري (السبت) من قصفها الجوي والمدفعي لمواقع المعارضة في دوما كبرى مدن ريف دمشق وإدلب وحمص.

وتسبب القصف بسقوط قتلى وجرحى وبدمار كبير في الممتلكات.

وقتل ستة مدنيين على الأقل وأصيب آخرون -بينهم نساء وأطفال-وصفت حالتهم بالخطيرة، في غارات شنها طيران النظام على الأحياء السكنية وسط مدينة دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة.

وتزامن القصف مع هجوم واسع نفذته قوات النظام ومليشيات موالية لها من عدة محاور في منطقة المرج، وسط قصف صاروخي ومدفعي استهدف المنطقة وطال بلدات حزرما والنشابية وحرستا الغربية وحيي القابون وتشرين في العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن النظام مقتل ثلاثين ضابطا وجنديا من قواته الأمنية بينهم رئيس فرع الأمن العسكري العميد حسن دعبول، في هجومين متزامنين استهدفا فرعي الأمن العسكري وأمن الدولة بحيي الغوطة والمحطة في مدينة حمص.

وكانت قوات النظام زادت من وتيرة القصف في مناطق المعارضة بمدينة دمشق والغوطة الشرقية خلال الأيام الماضية، بعد محاولة قوات النظام فرض اتفاق يُجبر المعارضة السورية المسلحة على الخروج من حيي تشرين والقابون إلى الشمال السوري.

يشار إلى أن حي القابون يتمتع مع حي تشرين بأهمية استراتيجية باعتباره بوابة للعاصمة دمشق، حيث يبعد عن مركزها أربعة كيلومترات، وهو يشكل همزة وصل بين الغوطة المحاصرة شرق العاصمة وأحياء المعارضة جنوبها.

وفي ريف إدلب شمال البلاد حيث صعّدت قوات النظام من قصفها، أفاد مراسل الجزيرة بمقتل عشرة أشخاص في غارات استهدفت مدينة أريحا.

وأضاف المراسل أن القصف الجوي استهدف مناطق أخرى في ريف إدلب منها "مشفى شام" في محيط مدينة كفرنبل, وتسبب القصف بوقوع خسائر مادية كبيرة.

كما قتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة -بينهم طفل-بغارة جوية لطيران النظام على مدينة خان شيخون في ريف إدلب.

وفي ريف حمص الشمالي المحاصر، قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنتها طائرات النظام على منطقة الحولة.

وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة إن مناطق المعارضة في حمص وريفها تشهد قصفا مكثفا غير مسبوق على إثر التفجيرات التي استهدفت فرع الأمن العسكري وأمن الدولة التابعين للنظام في المدينة.

رجل يسير بالقرب من غارات جوية في بلدة يسيطر عليها المعارضون من أريحا بإدلب