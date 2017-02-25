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سياسة|إيران

روحاني: إيران تبيع المواد النووية عالميا

25/2/2017

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تبيع وتشتري المواد النووية على المستوى العالمي.

وأشار روحاني إلى أن الأمم المتحدة كانت تعتبر هذا الأمر "من الكبائر وتقول إنها مخالفة ولا يحق لإيران تخصيب اليورانيوم، واليوم يشترون منا اليورانيوم المخصب ويبيعوننا الكعكة الصفراء، أما الماء الثقيل الذي كان ممنوعا علينا، فقد بعنا شحنة منه لأمريكا، وأخرى لروسيا".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن روحاني تأكيده بأن أهم ما تحقق عبر الاتفاق النووي هو أنه و"لأول مرة في التاريخ السياسي العالمي، يتم إلغاء قرارات ملزمة صادرة من قبل الأمم المتحدة تحت الفصل السابع من دون أن تنفذها إيران ولو ليوم واحد أو ساعة واحدة أو لحظة واحدة".

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى ووصفه بالكارثي مهددا بإلغائه.

ورد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي على ذلك بالقول إن بلاده "ستحرق" الاتفاق إذا انتهكه الطرف الآخر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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