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سياسة

السلطات الأمريكية تمنع مصورا سوريا من حضور الأوسكار

فيلم الخوذ البيضاء
فيلم الخوذ البيضاء
25/2/2017

منعت السلطات الأمريكية مصور الفيلم الوثائقي "الخوذ البيضاء"، من السفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وذكرت صحيفة "هوليوود ريبورتر" أن السلطات الأمريكية بررت منع المصور السوري خالد خطيب – 21 عاماً – من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب ما سمته "معلومات سلبية" اكتشفتها بشأنه.

ورُشّح فيلم "الخوذ البيضاء"، الذي يتناول الحياة اليومية لعناصر الدفاع المدني المتطوعة في أعمال الإغاثة في الحرب السورية، للحصول على جائزة أوسكار في فئة الأفلام الوثائقية.

 وكان من المقرر أن يصل خطيب، الحاصل على تأشيرة دخول سارية للولايات المتحدة، إلى لوس أنجلوس السبت قادما من إسطنبول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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