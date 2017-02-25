الجنايات تعاقب المئات بينهم مرشد الإخوان بالحبس سنة لرفضهم ممارساتها

عاقبت محكمة جنايات القاهرة مئات المتهمين بينهم مرشد الإخوان محمد بديع وابن الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن سنة بتهمة إهانة المحكمة.

وكان المحكوم عليهم – بينهم قادة أخرون من جماعة الإخوان- قد هتفوا "باطل.. باطل" عندما قال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد إنه اتخذ قرارا بعدم الاستجابة لبعض طلبات محاميهم، ما اعتبرته المحكمة إخلالا بنظام الجلسة.

وحرك رئيس المحكمة الدعوى الجنائية ضدهم عندما تعالى الصياح داخل قفص الاتهام الزجاجي الذي طرق عليه بعض المتهمين من الداخل ثم عاقبهم بالحبس سنة مع الشغل.

ويحق للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

وتعقد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.

وعدد المتهمين في القضية 739 بعضهم هاربون أو مخلى سبيلهم.

وقال المحامي محمد فياض الذي يدافع عن أسامة مرسي نجل الرئيس السابق إن عدد من حكم عليهم اليوم يصل إلى 385 متهما.

وتتعلق القضية باعتصام نظمته جماعة الإخوان المسلمين في منتصف العام 2013 وفضته قوات الشرطة بدعم من الجيش في أغسطس/آب من العام نفسه وذلك بعد نحو ستة أسابيع من عزل مرسي الذي طالبت مظاهرات حاشدة بإنهاء حكمه.

وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة وعدد من رجال الأمن في فض الاعتصام.

ويحاكم المتهمون بالعديد من التهم بينها تنظيم "اعتصام مسلح" وقطع الطرق أمام مسجد رابعة العدوية حيث نظم الاعتصام في شمال شرق القاهرة والقتل والشروع فيه في إشارة إلى رجال الأمن الذين قتلوا خلال تقدمهم لفض الاعتصام.

وقدمت السلطات معظم قيادات الجماعة والآلاف من أعضائها ومؤيديها للمحاكمة بعد عزل مرسي وصدرت أحكام ضدهم بعضها الإعدام لكن أيا من هذه الأحكام لم يصبح باتا.