البث الحي
سياسة|مصر

الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية يدينان استهداف المسيحيين في سيناء

أسر مسيحية نازحة من محافظة شمال سيناء
أسر مسيحية نازحة من محافظة شمال سيناء
25/2/2017

أدانت مشيخة الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأحزاب سياسية مصرية استهداف المسيحيين في شمال سيناء.

وأعلنت مصادر أمنية وكنسية مصرية -في وقت سابق- أن أسرا مسيحية غادرت محافظة شمال سيناء مع تصاعد حملة تستهدف المسيحيين من جانب تنظيم الدولة. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن قتل سبعة مسيحيين في هجمات متفرقة بمدينة العريش عاصمة المحافظة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأدانت مشيخة الازهر استهداف المسيحيين في شمال سيناء، وأكد الأزهر في بيان أن محاولات استهداف المصريين المسيحيين في شمال سيناء لن تنال من الوحدة الوطنية للمصريين.

كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إدانتها لحوادث استهداف المسيحيين في شمال سيناء. وقال بيان للكنيسة إن تلك الأحداث تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وتمزيقها "استغلالًا لحالة التوتر المتصاعد والصراع المستعر في كافة أرجاء المنطقة العربية".

وطالب حزب "مصر القوية" في بيان السلطات بتوفير الحماية لأبناء سيناء.

وكان تنظيم الدولة قد نشر قبل أيام تسجيلا مصورا لهجوم وقع على كنيسة بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول أكد فيه استهداف المسيحيين في مصر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)