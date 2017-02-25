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سياسة|أمريكا

احتجاز نجل محمد علي في فلوريدا بسبب إسلامه

علي جونيور (يسار) نجل أسطورة الملاكمة محمد علي - أرشيفية
علي جونيور (يسار) نجل أسطورة الملاكمة محمد علي - أرشيفية
25/2/2017

احتجزت السلطات الأمريكية علي الإبن، نجل أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي، لمدة ساعتين، في مطار بولاية فلوريدا، لأسباب تتعلق بدينه.

وقال كريس مانشيني، محامي عائلة محمد علي، إن قوات الأمن أوقفت علي الإبن، في مطار فورت لاودردال، بعد وصوله عائدًا من جامايكا مع والدته، في 7 فبراير/شباط ، بحسب صحيفة ميامي نيوز تايمز.

وأضاف محامي العائلة، أن "موظف الجمارك سأل علي الإبن إذا كان مسلمًا أم لا، وبعدها اقتاده إلى غرفة".

وفي هذه الغرفة، تعرض علي الإبن، لاستجواب موظف آخر، حول معتقده الديني.

وعقب ساعتين من الاستجواب، سمحت السلطات لنجل الملاكم الشهير بدخول البلاد.

وتوفي أسطورة الملاكمة الأمريكية محمد علي في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بولاية أريزونا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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