136 دبلوماسيا تركيا طلبوا اللجوء إلى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب

أفادت الحكومة الألمانية إن 136 تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية طلبوا اللجوء لألمانيا منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي.

وتعتبر محاولة الانقلاب موضوعا حساسا للغاية في العلاقة بين تركيا وألمانيا.

وقالت وزارة الداخلية في رد خطي على سؤال من نائب من حزب الخضر، إن "الحكومة لا تملك أرقاما مفصلة حول عدد الجنود والموظفين الرسميين الذين فصلوا والدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم، لكن الحكومة الفدرالية تعلم أن 136 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية تركية قدموا طلبات لجوء".

وقدمت كل هذه الطلبات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز/ يوليو التي دفعت بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إطلاق حملة تطهير واسعة النطاق في قطاعات المجتمع والتعليم والصحافة والجيش والقضاء.

وفي يناير/كانون الثاني حثت وزارة الدفاع التركية برلين على رفض طلبات اللجوء التي قدمها حوالى أربعين عسكريا تركيا يخدمون في حلف شمال الأطلسي. وتطالب تركيا أيضا برلين بتسليم الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب ولجأوا إلى ألمانيا.

وعموما سجل عدد طلبات اللجوء التي قدمها أتراك في ألمانيا ارتفاعا كبيرا منذ محاولة الانقلاب ليرتفع من 1700 عام 2015 إلى 5700 السنة الماضية.

وهذا الوضع يثير توترا في العلاقات بين أنقرة وبرلين منذ أشهر ووصل الأمر بالحكومة التركية إلى حد اتهام ألمانيا بإيواء "إرهابيين".