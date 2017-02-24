البث الحي
سياسة|تركيا

136 دبلوماسيا تركيا طلبوا اللجوء إلى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب

مظاهرات معارضة لمحاولة الانقلاب يوليو 2016
مظاهرات معارضة لمحاولة الانقلاب يوليو 2016
24/2/2017

أفادت الحكومة الألمانية إن 136 تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية طلبوا اللجوء لألمانيا منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي.

وتعتبر محاولة الانقلاب موضوعا حساسا للغاية في العلاقة بين تركيا وألمانيا.

وقالت وزارة الداخلية في رد خطي على سؤال من نائب من حزب الخضر، إن "الحكومة لا تملك أرقاما مفصلة حول عدد الجنود والموظفين الرسميين الذين فصلوا والدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم، لكن الحكومة الفدرالية تعلم أن 136 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية تركية قدموا طلبات لجوء".

وقدمت كل هذه الطلبات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز/ يوليو التي دفعت بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إطلاق حملة تطهير واسعة النطاق في قطاعات المجتمع والتعليم والصحافة والجيش والقضاء.

وفي يناير/كانون الثاني حثت وزارة الدفاع التركية برلين على رفض طلبات اللجوء التي قدمها حوالى أربعين عسكريا تركيا يخدمون في حلف شمال الأطلسي. وتطالب تركيا أيضا برلين بتسليم الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب ولجأوا إلى ألمانيا.

وعموما سجل عدد طلبات اللجوء التي قدمها أتراك في ألمانيا ارتفاعا كبيرا منذ محاولة الانقلاب ليرتفع من 1700 عام 2015 إلى 5700 السنة الماضية.

وهذا الوضع يثير توترا في العلاقات بين أنقرة وبرلين منذ أشهر ووصل الأمر بالحكومة التركية إلى حد اتهام ألمانيا بإيواء "إرهابيين".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)