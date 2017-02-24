منع وسائل إعلام أمريكية كبرى من حضور مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض

منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراسلي عدة وسائل إعلام أمريكية ودولية من حضور مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة.

وذكرت صحيفة الإندبندنت أن مراسلي "سي إن إن" و" بي بي سي" و"نيويورك تايمز" ولوس آنجلس تايمز" وصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" وصحيفة ديلي ميل" وغيرهم منعوا من حضور مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن جمعية مراسلي البيت الأبيض انتقدت هذا الموقف، وقالت الجمعية إنها تحتج بشدة على الطريقة التي يتم التعامل بها مع وسائل الإعلام من جانب البيت الأبيض.

من جانبها ردّت سي إن إن على منع دخول مراسلها قائلة :" هذا تطور غير مقبول من قبل ترمب ويبدو أن هذه طريقتهم للانتقام ممن ينشرون الوقائع التي لا يحبونها وبغض النظر عما حدث سوف نستمر في نشر تقاريرنا".