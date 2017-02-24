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صور: قوات الاحتلال تفرق مسيرة فلسطينية في الخليل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرق مسيرة فلسطينية بالخليل (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرق مسيرة فلسطينية بالخليل (أرشيفية)
24/2/2017

فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مسيرة سلمية نظمها فلسطينيون على مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية،

وجاءت المسيرة للمطالبة بفتح شارع مغلق منذ 23 سنة.

جنود الاحتلال يطلقون قنابل غاز على الفلسطينيين- رويترز

واستخدم الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي لتفريق المسيرة التي دعا لها تجمع شباب ضد الاستيطان، للمطالبة بفتح شارع "الشهداء" ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق تم معالجتها ميدانيا.

ورفع المشاركون صورا ولافتات تطالب بفتح الشارع، ورشقوا صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالأحذية تعبيرا عن رفضهم لسياساته الداعمة للحكومة الإسرائيلية.

ويطالب الفلسطينيون بإعادة فتح شارع الشهداء، وعودة السكان الفلسطينيين لحياتهم الطبيعة خاصة وأن لهم محالا تجارية مغلقة منذ القرار الإسرائيلي بإغلاق الشارع عام 1994 إضافة إلى عدد من المنازل التي استولى عليها مستوطنون.

اشتباكات بين جنود الاحتلال وفلسطينيين- رويترز

وشارع الشهداء يعد من أكثر شوارع مدينة الخليل القديمة أهمية، ويربط جزئي المدينة، وتسيطر عليه إسرائيل منذ العام 1994 وتمنع السكان بالدخول إليه بالمركبات، وذلك عقب تنفيذ مستوطن مجزرة في الحرم الإبراهيمي، أدت إلى استشهاد 27 مصليًا فلسطينيًا.

ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي، بزعم أنه مقدس لدى اليهود.

ويُقسم الحرم، الذي يعتقد أنه بني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى نصفين، قسم خاص بالمسلمين وآخر باليهود، وذلك منذ عام 1994، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 27 مسلما أثناء أدائهم صلاة الفجر في الحرم.

مظاهرات في الخليل- رويترز

ويسكن في البلدة القديمة في الخليل 400 مستوطن، في أربع بؤر استيطانية، بحماية 1500جندي إسرائيلي، وهجر نحو ألف فلسطيني من البلدة القديمة نتيجة سياسة التضييق، والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.

المصدر : الجزبرة مباشر + وكالات
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