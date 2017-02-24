شقيق زعيم كوريا الشمالية قتل بغاز فتاك

قالت الشرطة الماليزية الجمعة إن غاز الأعصاب "في.إكس" استخدم لقتل كيم غونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي.

وغاز الأعصاب "في.أكس" هو مادة كيماوية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل

وتوفي كيم غونج نام في 13 فبراير شباط بعد أن هاجمته امرأتان قامتا برش المادة الكيماوية السامة على وجهه بينما كان يستعد للصعود على متن طائرة إلى ماكاو في مطار كوالالمبور الدولي.

وألقت الشرطة القبض على المرأتين وإحداهما فيتنامية والأخرى اندونيسية كما ألقت القبض على رجل كوري شمالي الأسبوع الماضي.

وتسعى الشرطة أيضا للقبض على سبعة كوريين شماليين آخرين مطلوبين في القضية بينهم دبلوماسي في السفارة في كوالالمبور.

وقالت الشرطة إن مسحات أخذتها إدارة الكيمياء في ماليزيا من عين ووجه المواطن الكوري الشمالي كشفت عن وجود غاز الأعصاب في.إكس.

وقال قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر في بيان إن الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كانت المادة الكيماوية التي يعتقد بأنها الأشد سمية في العالم قد أحضرت إلى ماليزيا أو تم تصنيعها في البلاد.

كان قائد الشرطة قال في وقت سابق إن المرأتين اللتين نفذتا الهجوم مقابل مبالغ مالية قامتا بغسل يديهما قبل الفرار من المطار.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة في المطار نشرتها محطة فوجي التلفزيونية اليابانية اللحظة التي هاجمت فيه المرأتان كيم جونج نام والذي شوهد لاحقا وهو يطلب من المسؤولين بالمطار مساعدة طبية.

ولفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى المستشفى.