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سياسة|الولايات المتحدة

خطة البنتاغون لهزيمة "تنظيم الدولة" تتخطى حدود سوريا والعراق

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في العراق والشام
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في العراق والشام
24/2/2017

تعد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خطة لهزيمة "تنظيم الدولة" تتخطى حدود تواجد التنظيم في العراق وسوريا.

وقال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الخميس إن خطة تقودها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لهزيمة "تنظيم الدولة الإسلامية " والمقرر أن تظهر في شكل مسودة بحلول يوم الاثنين ستتجاوز حدود العراق وسوريا لتشمل الخطر الذي يمثله المسلحون حول العالم والذين يتسببون في إذكاء الصراعات.

وتشير تصريحات دانفورد إلى أن الخطة الأولية ستكون أوسع نطاقا مما كان يعتقد في بادئ الأمر وقد تتجاهل في البداية تفاصيل تكتيكية مثل طلبات محددة تتعلق بالقوات.

وقال دانفورد في لقاء نظمه أحد معاهد الأبحاث في واشنطن "الأمر لا يتعلق بسوريا والعراق إنه يتعلق بالخطر الذي يتخطى حدود المنطقة" مشيرا إلى جماعات مسلحة أخرى مثل القاعدة.

وأضاف "لذا فعندما نذهب إلى الرئيس بخيارات فسوف تكون في سياق الخطر في أنحاء العالم".

وقال دانفورد إن تقديرات الجيش الأمريكي تشير إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية اجتذبت 45 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم."

وتابع "كي تنجح خطتنا فإننا نحتاج أولا قطع النسيج الضام بين الجماعات الإقليمية التي تشكل الآن خطرا عالميا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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