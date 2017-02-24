العبادي يأمر بضربات جوية على مواقع لتنظيم الدولة "في سوريا"

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (الجمعة) إنه أصدر أوامر لقواته الجوية بضرب مواقع لتنظيم الدولة داخل سوريا.

وأكد العبادي أن الغارات تأتي ردا على تفجيرات في العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر مقرب من وزارة الخارجية السورية إن غارة عراقية تمت "بالتنسيق الكامل" مع الحكومة السورية.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن عدة تفجيرات بسيارات ملغومة في بغداد في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال العبادي في بيان إن بلاده عازمة على ملاحقة ما سماه "الإرهاب الذي يحاول قتل أبنائنا ومواطنينا" في أي مكان يتواجد فيه، مشيرا إلى توجيهه الأوامر لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع "الإرهاب الداعشي في حصيبة" وكذلك في البوكمال داخل الأراضي السورية والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد حسب وصفه.

وحصيبة بلدة عراقية بينما البوكمال بلدة سورية.

وقال بيان منفصل لقيادة العمليات المشتركة العراقية إن الضربات وقعت صباح الجمعة، ونفذتها طائرات إف-16 مقاتلة ودمرت مقرات لتنظيم الدولة في البوكمال.