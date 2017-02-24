البث الحي
سياسة

الصين ردا على ترمب: قضية بيونغ يانغ تخصكم بالأساس

ترمب سيأمر بإقامة "مناطق آمنة" في سوريا
ترمب سيأمر بإقامة "مناطق آمنة" في سوريا
24/2/2017

رفضت الصين الجمعة الضغوط التي جددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن دورها في كوريا الشمالية.

وقالت الصين إن المسألة بالأساس نزاع بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقال ترمب لرويترز في مقابلة أمس الخميس إن الصين يمكنها أن تزيل التحدي الذي تشكله كوريا الشمالية على الأمن القومي "بسهولة جدا إذا أرادوا ذلك" مصعدا الضغوط على بكين لبذل المزيد من النفوذ لكبح الأعمال العدائية المتزايدة من جانب بيونغ يانغ.

وكثيرا ما أوضحت الصين أنها تعارض البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ودعت مرارا إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منزوعة السلاح النووي وعودة إلى المفاوضات بين بيونغ يانغ والقوى العالمية.

كما أصرت أيضا على أنها ملتزمة بتطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية ردا على تصريحات ترمب "قلنا مرات كثيرة بالفعل إن جوهر القضية النووية الكورية الشمالية هو مشكلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية."

وأضاف قائلا "نأمل بأن تتمكن الأطراف المعنية من الاضطلاع بمسؤولياتها وأن تلعب الدور الذي يجب عليهم القيام به وأن يقوموا مع الصين سويا بدور بناء لصالح السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)