الصين ردا على ترمب: قضية بيونغ يانغ تخصكم بالأساس

رفضت الصين الجمعة الضغوط التي جددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن دورها في كوريا الشمالية.

وقالت الصين إن المسألة بالأساس نزاع بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقال ترمب لرويترز في مقابلة أمس الخميس إن الصين يمكنها أن تزيل التحدي الذي تشكله كوريا الشمالية على الأمن القومي "بسهولة جدا إذا أرادوا ذلك" مصعدا الضغوط على بكين لبذل المزيد من النفوذ لكبح الأعمال العدائية المتزايدة من جانب بيونغ يانغ.

وكثيرا ما أوضحت الصين أنها تعارض البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ودعت مرارا إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منزوعة السلاح النووي وعودة إلى المفاوضات بين بيونغ يانغ والقوى العالمية.

كما أصرت أيضا على أنها ملتزمة بتطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية ردا على تصريحات ترمب "قلنا مرات كثيرة بالفعل إن جوهر القضية النووية الكورية الشمالية هو مشكلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية."

وأضاف قائلا "نأمل بأن تتمكن الأطراف المعنية من الاضطلاع بمسؤولياتها وأن تلعب الدور الذي يجب عليهم القيام به وأن يقوموا مع الصين سويا بدور بناء لصالح السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها".