اعتقال عضو في مجلس الشيوخ الفلبيني وصفت الرئيس "بالسفاح المخبول"

احتجزت الشرطة الفلبينية اليوم (الجمعة) ليلى دي ليما عضو مجلس الشيوخ وواحدة من أشد منتقدي الحرب التي يشنها الرئيس رودريغو دوتيرتي.

ووجهت لـ"دي ليما" اتهامات بالضلوع في تجارة المخدرات، وصفتها عضو مجلس الشيوخ بأنها عملية ثأر لن تنجح في إسكاتها.

وكانت دي ليما قادت العام الماضي تحقيقا في مجلس الشيوخ في مزاعم بأعمال قتل خارج نطاق القانون. وقالت دي ليما إن القبض عليها جاء ردا على انتقادها لرئيس يتصرف كدكتاتور.

ويوم الثلاثاء وصفت دي ليما الرئيس بأنه "سفاح مخبول" ذو "تفكير إجرامي".

وقالت دي ليما للصحفيين خارج مجلس الشيوخ حيث أمضت الليل قبل لحظات من قيام رجال الأمن باقتيادها إلى حافلة صغيرة "ستظهر الحقيقة في الوقت المناسب."

وأمرت السلطات باعتقال دي ليما وسائقها وحارسها السابقين ومسؤول سابق بالسجون بعد اتهامات جنائية وجهتها لها وزارة العدل الأسبوع الماضي.

ووصف بانتاليون ألفاريز رئيس مجلس الشيوخ وهو حليف مقرب من دوتيرتي الاعتقال بأنه انتصار للحرب على المخدرات وأضاف "ليس هناك أحد فوق القانون حتى أعضاء مجلس الشيوخ."