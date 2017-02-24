إسرائيل تستهدف صيادي غزة ومراكبهم

استهدفت زوارق إسرائيلية الجمعة صيادي غزة ومراكبهم فيما اعتقلت قوة إسرائيلية شابا في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن زوارق إسرائيلية استهدفت صيادين ومراكبهم بنيران أسلحتها الرشاشة في بحر رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وفي بحر شمال القطاع دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.

وتسببت هذه الاعتداءات بإجبار الصيادين على مغادرة عمق البحر والتوجه إلى منطقة الشاطئ خوفا على حياتهم.

يذكر ان مراكب الصيادين تتعرض بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل وإسرائيل برعايةٍ مصرية في صيف2014.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة وفا أن قوات إسرائيلية اعتقلت الجمعة، شابا من مخيم الجلزون للاجئين شمال محافظة رام الله والبيرة.

وقال مصدر أمني إن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش في المخيم، تخللها اعتقال الشاب كامل نخلة، الطالب في جامعة بيرزيت، وعضو مجلس طلابها.

يشار إلى أن قوات إسرائيلية تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين بزعم انهم مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب.