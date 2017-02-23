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سياسة|مصر

نائب مرشد الإخوان: لم ولن نسعى للمصالحة مع النظام

23/2/2017

أكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان اعتقال الدكتور محمد المرسي مسؤول اللجنة الإدارية العليا في مصر وعدد من قيادات الجماعة.

وأضاف الدكتور إبراهيم منير في لقاء عبر سكايب مع النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر الخميس أن عملية اعتقال الرموز والشخصيات والقيادات تأتي في إطار محاولات النظام العسكري في مصر لإفشال الجماعة وإيقاف المد الثوري الموجود في مصر، مشيرا إلى أن هذا العمل سيستمر رغم ذلك ولن يتوقف على حد وصفه.

وأوضح نائب المرشد العام أن الجماعة لم تسع إلى المصالحة مع النظام ولن تسعى إليها مؤكدا أن أولى تلك المبادرات كانت مع الزيارة الأخيرة لكاثرين أشتون إلى مصر مع أولى أيام الانقلاب العسكري، مشيرا في الوقت نفسه أن أي من هذه المبادرات لابد أن تعرض على الشعب المصري ليحدد بأي طريقة يمكن التعاطي مع نظام جاء عبر انقلاب عسكري.

ونفى منير أن تكون عملية الاعتقال تمت بسبب اختراق أمني داخل الجماعة مرجحا أنها ربما تكون بسبب مراقبة هواتف بعض أعضاء المجموعة المعتقلة على حد قوله.

وكانت مصادر أفادت للجزيرة مباشر الخميس ان قوات الأمن المصرية اعتقلت القيادي بالجماعة محمد عبد الرحمن المرسي وآخرين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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