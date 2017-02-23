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سياسة|مصر

مصر تنفي وجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
23/2/2017

نفت الرئاسة المصرية، الخميس، وجود مقترحات لـ"توطين الفلسطينيين في سيناء".

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع أمني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة.

وقال البيان إن ما تم ترديده مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الأخوة الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسؤول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري.

وأضاف البيان أنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة وأن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار بحسب البيان.

وشددت الرئاسة المصرية على أهمية عدم الالتفات إلى ما ادعت أنه "شائعات" لا تستند إلى الواقع بأي صلة، والتي يُثيرها البعض بهدف بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الدولة على حد وصفه.

 ومؤخراً، نقلت وسائل إعلام مختلفة، تصريحات الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة أيوب قرا، التي قال فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب "سيعتمدان خطة لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء"، زاعماً وجود موافقة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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