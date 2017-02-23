شاهد: معرض يوثق مجزرة إسرائيلية عمرها 6 عقود

ست عشرة لوحة فنية تسرد بقوالبها الفنية المختلفة مذبحة وقعت عام 1956 في قرية كفر قاسم الواقعة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وبين جدران متحف جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة تحيي الفنانة التشكيلية الفلسطينية سامية حلبي بألوانها وفرشاتها شجون أبناء القرية العربية داخل الخط الأخضر في إسرائيل لم تبددها ستة عقود من الزمان.

واعتمدت الفنانة في معرضها الذي افتتح اليوم على نمط السرد لما جرى في كفر قاسم من قتل لتسعة وأربعين فلسطينيا وفقا لشهود العيان آنذاك، وتكتب إلى جانب كل لوحة تفصيلًا لما جرى من حيث أسماء القتلى والمصابين والناجين وكيف حدث كل ذلك.

وكل اللوحات مرسومة بالقلم الرصاص وعدد قليل منها بالفحم وأخرى بأقلام الشمع الملونة، ولعل أبرز لوحة تركت أثرًا كبيرًا في سامية وأثرت في جمهور المعرض الذي يستمر حتى نهاية مايو/أيار المقبل، تلك اللوحة التي تروي حكاية قتل مجموعة من النساء.

وتظهر في اللوحة المرسومة بالفحم والتي توثق مقتل 13 سيدة، مجموعة من النساء يقفن إلى جانب بعضهن ومن ضمنهن سيدة حامل بعنوان "موجة القتل التاسعة"، وقالت الفنانة الفلسطينية "بدأت العمل على هذا المشروع منذ العام 1999.

فقالت "زرت كفر قاسم واستمعت إلى العديد من الشهادات عما حدث وقرأت الكثير مما كتب حول هذه المجزرة"، مشيرة إلى أن الرسومات وحدها بدون الكلمات ليس لها قوة "وقوة الرسومات تأتي من الكلمات والشهادات التي سمعتها من الناس".

وقسمت سامية عمليات القتل التي شهدها كفر قاسم إلى 9 مجموعات ووثقت بعض المجموعات في أكثر من لوحة، موضحة أنها اعتمدت في رواية الأحداث على نمط السرد الذي استخدم سابقا من قبل إيميل حبيبي في كتابه (في الذكرى العشرين لمجزرة كفر قاسم).

كفر قاسم المجزرة السياسية

وتضيف في كتيب وزع خلال الافتتاح "قام حبيبي في كتابه بسرد الأحداث التي وقعت داخل القرية وتلك التي وقعت في الجهة الشمالية من القرية وفقا لأماكن حدوثها، وشهد المدخل الشمالي للقرية تسعة حوادث قتل."

وتركز في عدد من لوحاتها على الضحايا قبل قتلهم حيث يظهر على سبيل المثال في لوحة ثلاثة رعاة أغنام من الأطفال مع أغنامهم ورجل كبير ويظهر أمامهم جنديان ولمعرفة تفاصيل الحكاية يجب قراءة ما كتب بجانب اللوحة، حيث قتل اثنان من الأولاد والرجل ونجا الولد الثالث مع أسمائهم وأعمارهم وهكذا معظم اللوحات.

وتبرز في تلك اللوحة مشاهد الدراجات الهوائية والسيارات والخيل والحمير وكل ما كان يستخدمه سكان البلدة ولكل لوحة حكايتها الموثقة، ونشرت جامعة بيرزيت على صفحتها بموقع يوتيوب لقطات افتتاح المعرض للفنانة العالمية.

وكتبت إيناس ياسين مديرة متحف جامعة بيرزيت في كتيب المعرض "في هذا المعرض تنتج الفنانة الرسم التوضيحي والمفصل كطريقة لتوثيق حدث تاريخي موجع لا تتوفر حوله أي وثيقة أو أرشيف."

وتضيف أن "المعرض سوف يستمر لمدة فصل دراسي كامل ليكون المعرض مساحة للنظر إلى تجربة الرسم والرواية المصورة باعتبارها طريقة لإنتاج أرشيف بصري يتعامل مع حدث تاريخي."

وتخلل المعرض عرضًا لكتاب سامية حلبي (رسم مذبحة كفر قاسم) الذي صدر حديثًا عن دار شيلت في أمستردام 2017، وجاء في بيان حوله أنه يضم "خلاصة البحث الذي قامت به سامية حلبي لإنتاج الرسومات وفيه تجميع لشهادات الناجيين ومحاولة لإعادة إنتاج سجل أرشيف بالرسم."

وقامت سامية -المقيمة في الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي والتي تمتد مسيرتها الفنية لما يقارب من ستة عقود- بالعديد من الأعمال الفنية منها توثيق شجرة الزيتون وعمل ملصقات تعكس أفكارها السياسية.