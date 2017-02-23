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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: لافتة عن اللاجئين أسفل تمثال الحرية تثير الجدل

23/2/2017

استيقظ سكان مدينة نيويورك، الثلاثاء الماضي، على لافتة مثيرة للجدل معلقة أسفل تمثال الحرية، كتب عليها كلمتي "مرحبا باللاجئين".

وبحسب شبكة إيه بي سي، ووكالة أنباء أسوشييتد برس، امتدت اللافتة حمراء اللون لمسافة (20 قدمًا) 6 أمتار أسفل التمثال، واستمرت معلقة على قاعدته طوال الظهيرة قبل أن تقوم الشرطة بإزالتها وفتحت تحقيقًا حول الواقعة.

ويعتبر ذلك أول رد فعل على قانون منع السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترمب، محطمًا (ترمب) أحد أهم المبادئ الأساسية التي بنيت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وصف النشطاء الأمريكيين الذين رفعوا الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنتشر القصة كالفيروس.

كما دشن النشطاء وسمًا بكلمات اللافتة "#RefugeesWelcome"على موقع تويتر، ليحظى بانتشار وتفاعل واسعين خلال ساعات، ولا زالت الشرطة تبحث عن النشطاء المشتبه بهم الذين قاموا بتعليق اللافتة بشكل غير قانوني أسفل التمثال.

وتأتي هذه الحادثة وسط اضطرابات عديدة في الولايات المتحدة، بعد التشديدات التي فرضتها إدارة ترمب على اللاجئين، فيما أشارت دراسات عديدة إلى أن سياسات ترمب بشأن اللاجئين، تقوم على عنصرية وتمييز عرقي وطائفي واضح وتتعارض مع المبادئ الأمريكية المرحبة بالمهاجرين مهما كانت خلفياتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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