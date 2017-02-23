شاهد: فلسطينيات يصنعن صدريات مجانية لمريضات السرطان

تعمل متطوعات في مدينة غزة على صناعة حمالات صدر خاصة لمريضات السرطان ممن استأصلن أثدائهن وغير قادرات على إجراء جراحات تجميلية.

وتقول إيمان شنن مديرة برنامج العون والأمل لرعاية مرضى السرطان إنهم يقدمون خدماتهم لنحو 2750 امرأة، مشيرة إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمركز هو الحد من المخاوف التي قد تشعر بها النساء نحو السرطان.

وتم تأسيس المركز في عام 2008 ويعمل على عدة مشاريع لتمكين مرضى السرطان ومساعدتهم في الحرب ضد المرض.

ويعمل في البرنامج عشر سيدات يقلن إنهن يحاولن إعطاء مريضات سرطان الثدي إحساسا بعودة جزء من أنوثتهن كن قد فقدنه بسبب السرطان.

وتُباع الحمالات المماثلة عادة مقابل مبلغ يتراوح بين 200 و300 دولار في المتاجر لكن شنن تقول إن المركز يعطي هذه الحمالات مجانا للنساء غير القادرات في القطاع.

وتوضح إن البرنامج كان يعمل على النساء والأطفال والرجال، ولكنهم اكتشفوا أن النساء هن الأكثر فقراً والأكثر تهميشا وأحياناً ما يتم ترك المرأة بمفردها بسبب إصابتها بالسرطان وفي حالات نادرة قد يحدث طلاق.