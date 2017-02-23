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سياسة|كمبوديا

شاهد: ركلات ولكمات عقابا لمعارض سياسي على يد الشرطة

23/2/2017

نشرت منظمة حقوقية في كمبوديا تسجيلا مصورا يظهر اعتداء ثمانية عناصر من الشرطة شبه العسكرية بالضرب على ناشط معارض.

وأظهر المقطع الذي نشرته "الرابطة الكمبودية لتعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان" أفراد الشرطة وهي تعتدي بالركل واللكم على ماو سوشيت، 46 عاما، في مركز للتسوق في العاصمة فنوم بنه.

وقالت الجماعة الحقوقية إن الشرطة طاردت سوشيت في المركز التجاري بعد أن طالبها بالتوقف عن سحب مؤيدي مظاهرة احتجاجية منفصلة أمام محكمة بلدية فنوم بنه.

وقضت المحكمة في وقت سابق بسجن تيب فاني الناشطة في مجال حقوق الأراضي لمدة عامين ونصف العام لدورها في احتجاج عام 2013.

وعندما اشتبكت الشرطة مع مجموعة من المحتجين بعد صدور حكم الإدانة، حاول سوشيت وآخرون التدخل، لكن قوات الأمن فرقت المتضامنين وطاردتهم في المباني المجاورة لمبنى المحكمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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