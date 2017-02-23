شاهد: حريق يرسل سحابة من الدخان الأسود في سماء سيدني

ارتفعت سحابة كثيفة من الدخان الأسود في سماء سيدني الخميس.

وكافح العشرات من رجال الإطفاء حريقا ضخما في مصنع لمعالجة النفايات في الضواحي الغربية لأكبر المدن الأسترالية.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحريق الذي وقع في منشأة صناعية على بعد 15 كيلومترا غربي وسط مدينة سيدني. وتعامل أكثر من مائة رجل إطفاء مع الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة 9.30 صباحا بالتوقيت المحلي (2230 بتوقيت غرينتش الأربعاء).

وقالت متحدثة من خدمة الإطفاء بولاية نيو ساوث ويلز بعد عدة ساعات إن الحريق اقتصر على المبنى الذي شب فيه وإنه تم إخلاء مصانع أخرى قريبة.

وأظهرت صور من موقع الحادث انهيار سطح المصنع واحتراق أكوام من الورق والبلاستيك بالداخل.

وأمكن رؤية سحابة من الدخان الأسود في أنحاء سيدني. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا التقطت من أماكن مختلفة من المدينة.

ولم تعلق السلطات على سبب الحريق.