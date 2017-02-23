روسيا تكشف عن إنشاء جيش إلكتروني

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو الأربعاء، إن بلاده أنشأت جيشاً إلكترونياً تابعاً لوزارة الدفاع.

جاء ذلك في خطاب لشويغو، بمجلس الدوما (الغرفة السفلى من البرلمان الروسي).

وأضاف شويغو "أن العمليات المعلوماتية تم تأسيسها، وهي التي نتوقع أن تمثل أداةً فعالةً في مجال ردع الدعاية المغرضة".

وتابع: "يتوجب على الدعاية أن تكون ذكية، كفوءة، وفعالة".

يشار إلى أن مدير الاستخبارات الداخلية الألمانية، هانس جورج ماسن، أطلق تحذيرات، في وقت سابق اليوم، من الهجمات الإلكترونية، منبهاً إلى قدرتها على "تركيع" الدول المتقدمة، وملمحا إلى احتمال تورط موسكو، في استهداف بلاده بهجمات من ذلك القبيل.

كما اتهمت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية في بلديهما.