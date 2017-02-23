جنرال إسرائيلي: السيسي اقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء

أكد الجنرال الإسرائيلي السابق آرييه إلداد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقترح فعلا على إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في سيناء.

ونقل موقع صحيفة معاريف الأربعاء عن إلداد أن السيسي اقترح منح الفلسطينيين مساحة في شمال سيناء لإقامة دولتهم، معتبرا أن هذا الاقتراح يمكن أن يكون مثالا على التسوية الإقليمية لوضع حد للصراع.

واعتبر إلداد أن الدولة الفلسطينية المفترضة في قطاع غزة وسيناء تصلح لتكون "أفضل صيغة للتسوية الإقليمية".

وأعرب الجنرال الإسرائيلي عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قصد في حديثه عن التسوية الإقليمية الكبرى إقامة دولة فلسطينية في سيناء، أو أن ينوي الضغط على الأردن لتتحول بدورها إلى الدولة الفلسطينية المأمولة.

وبهذا الصدد، قال إلداد إن أفضل ما صرح به ترمب كان عدم اكتراثه بحل الدولتين، وأضاف أن المتمسكين بهذا الحل عاجزون عن الدفاع عنه أمام ترمب "كما عجزت الأصنام عن الدفاع عن نفسها عندما حطمها النبي إبراهيم عليه السلام"، حسب تعبيره.

وكان الوزير الإسرائيلي أيوب قرا قد أعلن في تغريدة عبر تويتر قبل نحو أسبوع أن ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعتمدان خطة لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض مقترحا للسيسي بمضاعفة مساحة قطاع غزة خمس مرات داخل سيناء لإقامة دولة فلسطينية.

ونفى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك ما سماها مزاعم بأن نتنياهو سيطرح على ترمب مسألة توسيع قطاع غزة إلى داخل سيناء وإقامة دولة فلسطينية هناك، مؤكدا أن ما قاله الوزير قرا لا أساس له.