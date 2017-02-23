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سياسة|إسرائيل

الكنيست الإسرائيلي يحظر دخول النساء بالتنانير "القصيرة"

23/2/2017

قرر الكنيست الإسرائيلي الاحتفاظ بقانون ملابس مثير للجدل يمنع التنانير القصيرة داخل مقر البرلمان.

وحسب قرارات لجنة مؤلفة من نواب وموظفين برلمانيين فإنه سيتم فرض عقوبات على المخالفات بشكل تدريجي، 

وصدر القرار الثلاثاء بعد أن تظاهر موظفون في كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما تم منع مجموعة نساء من الدخول إلى مقر البرلمان بحجة ارتدائهن تنانير وملابس قصيرة.

وقالت الموظفات إن رجال الأمن في البرلمان بدأوا يتشددون في تطبيق القوانين حول طول التنورة بدون إعطاء أي سبب.

 وجاء في بيان صادر عن الكنيست "تم الاتفاق على الاستمرار في فرض قانون الملابس، وتقرر في الوقت نفسه إنشاء آلية تطبيق تنص على توجيه تحذيرات قبل منع الدخول إلى المبنى".

وأوردت صحيفة "هآرتس" أن منع الدخول إلى الكنيست لن يتم إلا في حال توجيه تحذير ثالث.

وأكد البيان أن القدوم الى الكنيست يجب أن يكون في زي لائق ومحترم، مشيرا إلى أنه يجب أن لا يصل أحدهم مرتديا ملابس لا تظهر الاحترام للكنيست كقمصان تي شيرت"، أو صنادل أو ملابس رياضية أو فساتين وتنانير قصيرة أو سراويل قصيرة.

وأضاف البيان أيضا أنه تم منع القمصان التي تحمل شعارات سياسية.

المصدر : مواقع فرنسية
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