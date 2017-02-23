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سياسة|الصين

الصين تعرض مكافأة لمن يبلغ عن شاب ملتح أو امرأة منقبة

الشرطة الصينية في عاصمة مقاطعة شينغيانغ الغربية التي يقطنها الإيغور المسلمون
الشرطة الصينية في عاصمة مقاطعة شينغيانغ الغربية التي يقطنها الإيغور المسلمون
23/2/2017

حددت الصين مكافأة قدرها ألفي يوان (275 يورو) لمن يبلغ عن شاب ملتح أو امرأة منقبة في إقليم شينجيانغ الواقع بشمال غرب البلاد.

ويشهد الإقليم توترا بين "أتنيتي الهانس" الصينيين و"الإيغور" المسلمين.

وذكرت صحيفة "هوتان" المحلية اليومية أن سلطات بلدة هوتان التي شهدت مؤخرا اضطرابات سياسية، خصصت صندوقا بقيمة مئة مليون يوان (13,7 مليون يورو) لتمويل مكافآت "مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن المكافآت يمكن أن تصل إلى خمسة ملايين يوان في حال الكشف عن خطة هجوم أو لمن "يضرب أو يقتل أو يجرح أو يسيطر على مثيري شغب".

وتابعت أن "كشف متطرفين يستخدمون الدين للإخلال بعمل الآليات القضائية والإدارية والتعليمية وغيرها أو للإضرار بقوانين البلاد" يمكن أن يجلب مبلغا قد يصل إلى مليون يوان.

وأضافت أن من يقوم بالإبلاغ عن شاب ملتح أو امرأة منقبة يمكن أن يحصل على مكافأة قدرها ألفي يوان.

وكانت سلطات بيشان وهي بلدة تابعة لهوتان دفعت الثلاثاء 1,76 مليون يوان لرجال شرطة وإنقاذ تدخلوا الاسبوع الماضي عندما طعن مهاجمون حتى الموت خمسة أشخاص في حشد. وقد قتلت قوات الأمن ثلاثة من المهاجمين، حسب رواية وسائل الإعلام الرسمية للحادث.

ويشهد إقليم شينجيانغ المنطقة شبه الصحراوية والغنية بالموارد على تخوم آسيا الوسطى، وتضم أغلبية من "الإيغور" المسلمين مواجهات منتظمة بين هؤلاء وقوات الأمن الصينية. ونسبت بيجين مسؤولية هجمات دامية وقعت في أماكن مختلفة في الصين لناشطين من أقلية "الإيغور" يناضلون من أجل استقلال هذه المنطقة.

المصدر : الفرنسية
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