البث الحي
سياسة|سوريا

الجيش الحر يسيطر على مدينة الباب السورية بشكل كامل

مقاتلون من الجيش السوري الحر على مشارف بلدة الباب في شمال سوريا
مقاتلون من الجيش السوري الحر على مشارف بلدة الباب في شمال سوريا
23/2/2017

تمكن الجيش السوري الحر مدعوما بالقصف الجوي والمدفعي التركي من السيطرة على كامل مدينة الباب أهم معاقل تنظيم الدولة بريف حلب الشرقي.

وقال مراسل الجزيرة أمير العباد إن الجيش الحر تمكن من دخول المربع الأمني في مركز المدينة بعد انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة منه.

وأوضح أن استعادة السيطرة على كامل المدينة جاءت بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق المرحلة الثالثة من عملية درع الفرات، مضيفا أن قوات تنظيم الدولة انهارت بالكامل وانسحبت إلى خارج المدينة مع دخول الجيش الحر إليها.

وأشار المراسل إلى وجود العديد من الأنفاق التي قد يعتمد عليها مقاتلو تنظيم الدولة في تنفيذ هجوم معاكس، لكنه أكد انسحابهم بالكامل شمال المدينة مع احتفاظهم بقريتي بزاعة وقباسين القريبتين منها.

وسبق أن أشار قادة ميدانيون من الجيش الحر إلى لجوء تنظيم الدولة لأساليب التسلل الليلي وزرع الألغام واستخدام الأنفاق التي تؤمن له الإمداد داخل الباب ومعظم محاور القتال الأخرى.

وكانت قوات الجيش الحر قد تمكنت أمس الأربعاء من السيطرة على مواقع مهمة وسط مدينة الباب، إضافة إلى قتل مزيد من عناصر تنظيم الدولة خلال هذه المعارك.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)