الجيش الحر يسيطر على مدينة الباب السورية بشكل كامل

تمكن الجيش السوري الحر مدعوما بالقصف الجوي والمدفعي التركي من السيطرة على كامل مدينة الباب أهم معاقل تنظيم الدولة بريف حلب الشرقي.

وقال مراسل الجزيرة أمير العباد إن الجيش الحر تمكن من دخول المربع الأمني في مركز المدينة بعد انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة منه.

وأوضح أن استعادة السيطرة على كامل المدينة جاءت بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق المرحلة الثالثة من عملية درع الفرات، مضيفا أن قوات تنظيم الدولة انهارت بالكامل وانسحبت إلى خارج المدينة مع دخول الجيش الحر إليها.

وأشار المراسل إلى وجود العديد من الأنفاق التي قد يعتمد عليها مقاتلو تنظيم الدولة في تنفيذ هجوم معاكس، لكنه أكد انسحابهم بالكامل شمال المدينة مع احتفاظهم بقريتي بزاعة وقباسين القريبتين منها.

وسبق أن أشار قادة ميدانيون من الجيش الحر إلى لجوء تنظيم الدولة لأساليب التسلل الليلي وزرع الألغام واستخدام الأنفاق التي تؤمن له الإمداد داخل الباب ومعظم محاور القتال الأخرى.

وكانت قوات الجيش الحر قد تمكنت أمس الأربعاء من السيطرة على مواقع مهمة وسط مدينة الباب، إضافة إلى قتل مزيد من عناصر تنظيم الدولة خلال هذه المعارك.