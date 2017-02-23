اعتقال قيادي بارز بجماعة الإخوان في مصر

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الأمن المصرية اعتقلت الدكتور محمد عبد الرحمن عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

وترأس عبد الرحمن رئيس اللجنة الإدارية المنتخبة المؤقتة بالجماعة العام الماضي كما سبق وأن شغل منصب وكيل المكتب الإداري للجماعة بمحافظة الدقهلية "شمال القاهرة" ويعمل استشاري قلب بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية.

واعتقلت السلطات المصرية الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو تموز 2013، كما قتلت عددا من رموز الجماعة أثناء القبض عليهم بزعم مقاومتهم السلطات، إضافة لقتل الآلاف "بحسب الجماعة" خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس آب 2013.