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سياسة

استكلندا تبحث إجراء استفتاء للاستقلال عن بريطانيا

الاسكتلنديون صوتوا بالبقاء بالمملكة المتحدة عام 2014
الاسكتلنديون صوتوا بالبقاء بالمملكة المتحدة عام 2014
23/2/2017

قالت مصادر مقربة من الحكومة الاسكتلندية إن قناعتها تتزايد بقدرتها على الفوز باستفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وتفكر الحكومة الاسكتلندية جديا في الدعوة لإجراء استفتاء العام المقبل فيما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوتت اسكتلندا بنسبة تأييد كبيرة للبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو/ حزيران الماضي على عضوية بريطانيا في التكتل لكن نتيجة التصويت في البلاد ككل جاءت بتأييد الانسحاب وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تعتزم تفعيل عملية الانسحاب بنهاية مارس/ آذار.

وقال تشارلز جرانت وهو مستشار المجلس الدائم بشأن أوروبا في الحكومة الاسكتلندية الخميس "أعتقد أن الحكومة الاسكتلندية تفكر بجد بالغ المضي قدما في إجراء استفتاء على الاستقلال العام المقبل."

وتابع قائلا "يشعرون أن لديهم ما يكفي من المشاعر والقوة الدافعة للتغلب على السلبيات الاقتصادية، كلما زادت صعوبة عملية خروج بريطانيا من الاتحاد زادت احتمالات انفصالهم."

وكان الاسكتلنديون قد رفضوا الاستقلال بفارق عشر نقاط في استفتاء جرى في 2014.

وتصر الحكومة البريطانية على عدم وجود حاجة إلى إجراء استفتاء ثان على الاستقلال.

المصدر : رويترز
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